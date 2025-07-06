Україна

Важка доля ізраїльтянина в Україні.

Колишній центральний захисник донецького Шахтаря Став Лемкін, який напередодні став гравцем нідерландського Твенте, висловився про життя під час війни в Україні. Його слова наводить офіційний сайт "тюккерс".

"Після того, що я пережив в Україні, Енсхеде здається раєм. Я сказав собі: де б я не опинився, гірше, ніж в Україні, бути не може. Навіть якщо ви відправите мене в холодне село в Німеччині, це буде розкішшю.

В Україні у нас були сирени повітряної тривоги кожного першого понеділка місяця. Спочатку це мене дуже лякало. І так, безпека тепер важлива для мене", — заявив Лемкін.

Нагадаємо, Став Лемкін відіграв за Шахтар один повноцінний сезон-2023/24, після чого відправився в оренду до Маккабі Тель-Авів. Загалом за "гірників" він провів цілих п'ять матчів.