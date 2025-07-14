Нідерланди. Новина

Французький форвард уже попрощався з командою і найближчим часом пройде медогляд.

Нападник Боруссії Менхенгладбах Алассан Плеа близький до переходу в нідерландський ПСВ Ейндговен. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE.

32-річний француз уже попрощався зі своїми одноклубниками та тренерським штабом. Медичне обстеження заплановане на найближчі дні — після цього трансфер буде офіційно завершено.

Плеа виступав за Боруссію М з 2018 року, забивши 68 голів та віддавши 53 асисти у 236 матчах у всіх турнірах.

У минулому сезоні французький форвард провів 32 матчі, забив 12 голів та віддав 7 асистів.