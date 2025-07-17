Нідерланди. Новина

Захисник Камбура вже пройшов медогляд і невдовзі стане гравцем Гронінгена

Гронінген зробив черговий крок на трансферному ринку – клуб досяг домовленості з Камбуром щодо правого захисника Тайріка Мерсери. Очікується, що найближчим часом угоду буде офіційно оформлено.

21-річний гравець уже пройшов медогляд у новій команді, і трансфер має бути завершений у четвер. За даними джерел, сума викупу перевищує пів мільйона євро, також передбачені додаткові бонуси.

Гронінген давно шукав підсилення на правий фланг захисту – ще з минулого року. У січні клуб намагався підписати Дірка Абельса, проте тоді перехід не відбувся. Водночас Мерсера вже перебував у полі зору "зелено-білих".

Минулого сезону Мерсера стабільно виходив у стартовому складі Камбура, пропустивши лише один матч чемпіонату. На міжнародному рівні він представляє Кюрасао і входив до заявки збірної.

Це вже третє підписання Гронінгена цього літа: раніше клуб орендував Юнеса Таху з Твенте та підписав контракт до 2028 року з Оскаром Завадою. Команда все ще в пошуках центрбека та опорника для завершення літнього комплектування.