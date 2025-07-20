Нідерланди. Новина

Цікавий шлях розвитку обрав гравець.

Свого часу молодіжна збірна Ізраїлю зразка відбору на чемпіонат Європи-2023 наробила шуму виступами й на самому турнірі, діставшись до півфіналу турніру, і її атакувальний півзахисник Оскар Глух був одним із тих, за ким після цього полювала чимала кількість європейських клубів.

У підсумку найбільш спритним ще взимку того року виявився австрійський РБ Зальцбург та заплатив Маккабі Тель-Авів 7 млн євро.

Однак виступи самих "Червоних биків" від того моменту були доволі неоднозначними, а особливо — на міжнародній арені, тож стрімкого розвитку кар’єра вже 21-річного виконавця не отримала.

Але після сезону із 12 голами та восьми гольовими передачами в 43 матчах Зальцбург таки стане лише тимчасовою сходинкою в прогресі Глуха.

Амстердамський Аякс прийшов за півзахисником цього літа та вже погодив із ним умови можливого контракту до 2030 року.

Для РБ Зальцбург у "Божих синів" тим часом є пропозиція в 15 млн євро, щодо чого, як і щодо зарплатні футболіста, наразі ведуться перемовини.