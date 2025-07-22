Нідерланди. Новина

Боруссія Менхенгладбах розглядає новий офер щодо продажу свого гравця, тоді як Аякс стежить за ситуацією.

ПСВ Ейндговен подав оновлену другу пропозицію щодо трансферу захисника Ко Ітакури з Боруссії Менхенгладбах, яка перевищує 9 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, перша заявка нідерландського клубу щодо 28-річного японця була відхилена.

"Жеребці" наразі оцінюють новий офер і ще не ухвалили остаточного рішення. Переговори залишаються відкритими.

До ситуації приглядається й амстердамський Аякс, який може втрутитися в боротьбу за японського гравця залежно від розвитку переговорів між ПСВ та Боруссією М.

У минулому сезоні Ітакура провів на клубному рівні 33 матчі, забив 4 голи та віддав 1 асист.