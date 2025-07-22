Нідерланди. Новина
Боруссія Менхенгладбах розглядає новий офер щодо продажу свого гравця, тоді як Аякс стежить за ситуацією.
Ко Ітакура, Getty Images
22 липня 2025, 00:40
ПСВ Ейндговен подав оновлену другу пропозицію щодо трансферу захисника Ко Ітакури з Боруссії Менхенгладбах, яка перевищує 9 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, перша заявка нідерландського клубу щодо 28-річного японця була відхилена.
"Жеребці" наразі оцінюють новий офер і ще не ухвалили остаточного рішення. Переговори залишаються відкритими.
До ситуації приглядається й амстердамський Аякс, який може втрутитися в боротьбу за японського гравця залежно від розвитку переговорів між ПСВ та Боруссією М.
У минулому сезоні Ітакура провів на клубному рівні 33 матчі, забив 4 голи та віддав 1 асист.