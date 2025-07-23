Нідерланди. Новина

Аякс домовляється зі Спартою про трансфер голкіпера молодіжної збірної Нідерландів.

Єрі Геркенс, 19-річний воротар празької Спарти та юнацької збірної Нідерландів U-19, наближається до переходу в Аякс. Молодий талант стане третім новачком амстердамського клубу в цьому трансферному вікні.

У понеділок гравець має прибути до Амстердама для проходження медичного огляду, після чого очікується завершення формальностей. Переговори щодо трансферу майже завершені.

"Залишилась лише одна невелика деталь, але вона вже не буде перепоною", — зазначив агент Геркенса, Грег Горре.

Саме Горре зміг "розморозити" перемовини, які зайшли в глухий кут, та допоміг сторонам домовитись.

Спочатку чеська сторона вимагала 5 мільйонів євро та високий відсоток від подальшого перепродажу, що виявилося надто дорого для Аякса. Проте з часом клуби дійшли компромісу.

Точна сума, яку Аякс заплатить за Геркенса, наразі невідома. За даними джерел, близьких до клубів, Аякс тепер виплатить фіксовану суму в два мільйони євро, та півтора мільйона євро бонусів, а також десять відсотків у разі перепродажу.