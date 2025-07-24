Нідерланди. Новина

25-річний форвард змінив Бенфіку на Роттердам і приєднається до команди ван Персі.

Каспер Тенгстедт став черговим літнім новачком Фейєнорда. 25-річний нападник з Данії переходить із Бенфіки та підписав контракт із роттердамським клубом до літа 2029 року. Гравець приєднається до складу команди Робіна ван Персі одразу після завершення зборів у Грассау.

"Фейєнорд – це чудовий новий розділ для мене та величезного клубу", – зазначив Тенгстедт.

Свою кар’єру Тенгстедт починав у Данії, захищаючи кольори Мідтьюлланда та Хорсенс. У 2022 році він перейшов до норвезького Русенборга, де завдяки своєму чуттю на гол і вмінню взаємодіяти з партнерами по команді привернув увагу європейських клубів.

У січні 2023-го він став гравцем Бенфіки, з якою вже в перші місяці здобув чемпіонство Португалії. Попередній сезон провів в оренді у Вероні, де виступав у Серії А.