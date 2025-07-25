Нідерланди. Новина

Захисник Джордан Бос уклав довгостроковий контракт із клубом із Роттердама.

Фейєноорд оголосив про підписання 22-річного лівого захисника Джордана Боса. Футболіст переходить із бельгійського клубу Вестерло та підписав контракт до літа 2029 року.

Бос — уродженець Мельбурна, який починав професійну кар’єру в Мельбурн Сіті. У 2021 році він дебютував у дорослому футболі, а з 2023 року виступав у Бельгії. За Вестерло він провів 46 матчів, забив 7 голів і зробив 4 асисти, відзначившись атакувальним стилем гри.

У складі збірної Австралії лівий захисник уже зіграв 19 матчів. Його перехід до Роттердама має зміцнити лівий фланг оборони після відходу Уго Буено та Квіліндші Гартмана. У новому клубі він носитиме номер 15.