Нідерланди. Новина

Болгарський воротар гратиме за Расінг до кінця сезону 2025/26.

Пламен Андреєв залишає Роттердам на правах оренди: молодий болгарин проведе наступний сезон у складі іспанського Расінга з Сантандера, що виступає у Сегунді. Угода діє до завершення кампанії 2025/26.

20-річний воротар приєднався до Фейєнорда влітку минулого року з Левскі Софія — саме там він сформувався як футболіст. У Роттердамі Андреєв встиг потренуватися з основою, а також отримав досвід у резервній команді. Дебют за головну команду відбувся в заключному турі чемпіонату, коли Фейєнорд грав на виїзді проти Херенвена.

Тепер перед ним новий виклик — шанс проявити себе на іспанській землі в амбітному клубі, який прагне повернутися до Прімери.