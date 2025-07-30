Нідерланди. Новина

Молодий талант зі Стоку вже незабаром підпише довгострокову угоду з ПСВ.

ПСВ продовжує активно працювати на трансферному ринку та знову випереджає представників англійської еліти. Як повідомляє Фабріціо Романо, клуб із Ейндховена узгодив перехід 18-річного півзахисника Соля Сібіде зі Сток Сіті.

Попри інтерес з боку клубів англійської Прем’єр-ліги, молодий хавбек обрав нідерландський напрям. За словами інсайдера, Сібіде довіряє проєкту ПСВ та вірить, що саме тут зможе найкраще реалізувати свій потенціал. Очікується, що він прибуде до Ейндховена найближчими днями для проходження медогляду, після чого підпише контракт до літа 2029 року.

Фінансова сторона угоди не розголошується, проте згідно з оцінкою Transfermarkt, вартість гравця наразі становить приблизно 1,2 мільйона євро. У сезоні 2024/25 Сібіде провів 12 поєдинків у Чемпіоншипі та вже встиг виступити за юнацькі збірні Англії U17 та U18.

Цей трансфер може стати черговим свідченням того, що ПСВ стає все привабливішим майданчиком для молодих талантів з Британії. Сібіде стане сьомим літнім новачком ейндховенців після ван Боммеля, Олійя, Ковара, Плеа, Сіділлії та Гасіоровскі.