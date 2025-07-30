Нідерланди. Новина

Голкіпер молодіжної збірної Нідерландів залишає Ередивізі за рекордною для Неймегена сумою.

Робін Руфс став новим гравцем англійського Сандерленда, а його трансфер встановив новий фінансовий рекорд для Неймегена. Сума угоди становить щонайменше 10,5 мільйонів євро — це рівно половина річного бюджету клубу з Неймегена.

Попереднє досягнення Неймегена належало Магнусу Маттссону, якого продали до Копенгагена за 5 мільйонів євро. Таким чином, трансфер Руфса вдвічі перекриває попередній клубний рекорд. Угода також передбачає бонуси, які можуть збільшити суму ще на три мільйони.

У масштабах всієї ліги воротар Неймегена став другим найдорожчим голкіпером, поступаючись лише Ясперу Сіллессену, який свого часу перейшов з Аякса до Барселони.

Попри те, що воротарі зазвичай не потрапляють у топові трансфери Ередивізі, Руфс вже зараз входить у топ-15 найдорожчих продажів ліги (поза топ-4 клубами). Якщо він проведе визначену кількість матчів за англійський клуб і допоможе йому закріпитися у Прем'єр-лізі, загальна сума трансферу може вивести його до топ-6 цього списку.