Нідерланди. Новина

Після блискучого дебютного сезону вінгер залишиться в Роттердамі ще щонайменше на шість років.

Фейєнорд офіційно оголосив про продовження угоди з Анісом Хаджем Муссою — 21-річний вінгер залишиться у клубі до літа 2030 року. Попередній контракт діяв до 2029-го, однак сторони вирішили продовжити співпрацю ще на рік.

"Я ще не закінчив. Кожен день тут — це можливість ставати кращим", — заявив футболіст.

Уродженець Парижа, що виступає за збірну Алжиру, приєднався до Феєнорда влітку 2024 року після яскравого періоду в Вітессі. За сезон 2024/25 вінгер зіграв 43 матчі, забив 11 голів і віддав 5 асистів, ставши одним із лідерів команди.

Особливо яскраво Хадж Мусса проявив себе в Лізі чемпіонів — його гол у ворота Зальцбурга став найкращим у турнірі, а у виїзному матчі проти Манчестер Сіті він ініціював камбек, який завершився перемогою роттердамців 3:1.