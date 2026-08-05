Нідерланди. Новина

Сербський вінгер найближчим часом має підписати контракт із чемпіоном Нідерландів до літа 2028 року.

Філіп Костич близький до переходу в ПСВ на правах вільного агента після того, як його контракт із Ювентусом підійшов до свого завершення.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 33-річний сербський футболіст у середу, 5 серпня, пройде медичний огляд перед завершенням трансферу до нідерландського клубу.

Очікується, що сторони підпишуть угоду, розраховану до червня 2028 року. Наразі залишилися лише фінальні формальності, після чого ПСВ має офіційно оголосити про підписання досвідченого виконавця.

Костич поповнить склад чемпіона Нідерландів після виступів за низку відомих європейських клубів. Окрім Ювентуса, у його кар'єрі були Айнтрахт Франкфурт, Гамбург, Штутгарт, Гронінген та Фенербахче.