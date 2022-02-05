Северная Америка

Опытный форвард может возобновить свои выступления на футбольном поле.

Бывший нападающий Вест Хэм, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, туринского Ювентуса и ряда других клубов Карлос Тевес может продолжить свои выступления на высоком уровне.

37-летнему футболисту предложил краткосрочный контракт представитель МЛС Ди Си Юнайтед, сообщает Николо Скира.

Кроме того, возможное соглашение будет включать в себя опцию продления еще на год в случае удачных выступления форварда.

Последним клубом в карьере Тевеса был Бока Хуниорс, который он покинул летом 2021 года.

В своем последнем сезоне за родной клуб форвард сыграл 17 матчей за столичную команду во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами, а также отдав три результативные передачи.