Северная Америка

Златан в захваті від рівня турніру.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович вважає, що він є найкращим футболістом в історії МЛС.

"Я дуже щасливий, що грав в МЛС. Я дуже вдячний цій лізі, тому що вони дали мені можливість відчути себе живим. У цьому змаганні я багато чого зробив. І я найкращий, хто коли-небудь грав у МЛС, і це не те, що я маю его, чи намагаюся похизуватись. Це правда.

Коли я був там, мені сподобалось. Я добре провів час. І мені подобається, як вони працювали, як вони займалися маркетингом. Гра у цій лізі була найкращим способом для мене повернутися після травми. Я був у найкращих кондиціях. Коли я тільки прийшов, мені говорили про порожні стадіони. Але все змінилось.

Ніколи не знаєш, можливо, колись я повернусь. Повернусь, щоб нагадати їм, що таке справжній футбол. Можливо, я повернусь і придбаю клуб. Ніколи не кажи ніколи", — розповів Ібрагімович.

40-річний швед має дійсний контракт з Міланом до літа 2022 року. Невідомо, чи залишеться він в клубі.