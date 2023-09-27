Северная Америка

Невдовзі відбудеться фінал Відкритого Кубка США.

Інтер Маямі та Г'юстон Динамо невдовзі визначатимуть переможця Відкритого Кубка США. Головний тренер гостей Бен Олсен очікує, що зірка Інтера Ліонель Мессі повернеться після травми і зіграє важливу роль у фінальному поєдинку, передає портал goal.com.

Олсен впевнений, що аргентинський нападник з'явиться на полі у фіналі Відкритого Кубка США. Проте, він також додав, що з такою силою, як Інтер Маямі, потрібно буде рахуватися навіть якщо Мессі не буде готовий до матчу. Головний тренер динамівців підкреслив, що його команда готуватиметься до найкращого складу господарів фіналу.

"Були тисячі тренерів, які намагалися його (Мессі) зупинити, і тисячі тренерів постійно зазнавали невдач, тож в мене немає чарівної кулі, щоб зупинити Мессі. Ніхто не довів, що має її", — заявив Олсен.

Нагадаємо, фінальний матч Відкритого Кубка США між Інтер Маямі та Г'юстон Динамо має розпочатися 28 вересня о 03:30 за київським часом. Він проходитиме на DRV PNK Стедіум, домашній арені Інтера у Форт-Лодердейлі.