Польща

Голкіпер ченстоховців може скоро змінити клуб.

Португальский портал Record повідомляє про те, що Бенфіка зацікавилася голкіпером Ракува Ченстохова Владаном Ковачевічем.

Згідно з їх інформацією лісабонці вже розпочали перемовини із віце-чемпіоном Польщі стосовно переходу гравця до складу "орлів".

Минулого літа Ракув заплатив 300 тис євро за талановитого воротаря Сараєво, а нині боснієць оцінюється авторитетним порталом Transfermarkt у 3 млн євро.

Ковачевіч зі старту почав приносити ченстоховцям багато користі, наприклад, витягнувши серію пенальті проти литовської Судуви у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Був також оголошений найкращим воротарем сезону у Екстраклясі.

Окрім того, вже у цьому сезоні Владан тричі зберіг свої ворота у недоторканності у іграх проти Варти (1:0), Леха (2:0 у суперкубку) та Астани (5:0).