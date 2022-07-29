Румунський футболіст перебрався до лав новачка Екстракляси з чемпіоната Китаю.
Роналдо Деакону
29 липня 2022, 13:50
Офіційний сайт Корони Кельці повідомляє про підписання угоди із румунським атакувальним півзахисником Роналдо Деакону.
Гравець розпочинав професійну кар'єру у Академії Хаджі, пізніше грав у молодіжках Твенте та Фєенорда.
Виступав за ряд румунських клубів, а останнім колективом на його стежці був китайський Шенсі Чанань.
Має Роналдо в активі й один виступ на ОІ-2020 року у складі молодіжної збірної Румунії.
Корона у своєму Twitter доволі креативно презентувала перехід Деакону.