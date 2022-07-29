Офіційний сайт Корони Кельці повідомляє про підписання угоди із румунським атакувальним півзахисником Роналдо Деакону. 

Гравець розпочинав професійну кар'єру у Академії Хаджі, пізніше грав у молодіжках Твенте та Фєенорда. 

Виступав за ряд румунських клубів, а останнім колективом на його стежці був китайський Шенсі Чанань. 

Має Роналдо в активі й один виступ на ОІ-2020 року у складі молодіжної збірної Румунії. 

Корона у своєму Twitter доволі креативно презентувала перехід Деакону. 