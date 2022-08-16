Польща

Football.ua про найголовніші події чергового туру чемпіонату Польщі.

Черговий тур подарував нам багато цікавого. Наприклад, перемогу Шльонска над діючим чемпіоном та камбек Ягеллонії із віце-чемпіоном.

Заглембє успішно з'їздив до Легніци

Команда Пьотра Стоковца вдало зіграла проти місцевої Мєдзі (1:0). Гра вийшла дуже динамічно та щедрою на моменти.

В деяких епізодах рятували голкіпери, в деяких мазали гравці, а забитий м'яч був усього один — після удару та рикошету від ноги центрбека господарів Йона Ауртенече. До речі, про нього.

Цей гравець свого часу встиг навіть провести майже сотню ігор у Прімері за Атлетік Більбао та Сельту. До Легніци він переїхав перед початком минулого сезону з Лос Росасу, що представляє нижчі іспанські ліги.

Непогана компанію підібралася в Мєдзі — Ауртенече, Нарсінх. Проте від перебування у зоні вильоту клуб це поки що не рятує.

Легія сильніше за Відзев у Лодзі

Колись протистояння Відзева та Легії вважалося справжнім топ-матчем не тільки у Польщі, але й було помітним на тлі інших європейських поєдинків. У 1996 році "легіоністи" доходили до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а рік потому колектив з Лодзі відбирав очки у майбутніх чемпіонів з Дортмунда у групі.

З того моменту ситуація кардинально змінилася. Про що можна казати, якщо Відзев нещодавно лише повернувся до еліти.

Команда Кости Руняїча забила двічі вже у першому таймі і ці голи вирішили долю протистояння. Головним героєм став Ернест Мучі, котрий відмітився двома асистами (перший гол Маттіаса Йоханссона вийшов дуже гарним, друге взяття воріт оформив Бартош Капустка).

"Червоно-білі" зуміли відновити інтригу лише на 90+9 хвилині, коли часу на камбек вже не залишалося.

Коноплянка дебютував у сезоні за Краковію

Євген Коноплянка відновився після пошкодження та нарешті з'явився на полі у матчі проти П'яста, замінивши Матіаса Расмуссена на 75 хвилині, але це не допомогло "смугастим". Команда програла у другому матчі поспіль, трохи збавивши стартову ейфорію місцевих вболівальників.

Варто відзначити, що команда з Глівіц забила перший м'яч та здобула першу перемогу у новому сезоні. Його автором став Хорхе Фелікс, котрий нещодавно повернувся у клуб (блискучим чином підлаштувався під навіс Дам'яна Канджьора з лівого напівфлангу.

Сталь Мелець продовжує вражати

Команді Адама Маєвскі вдалося перемогти Гурнік у Забже з рахунком 3:1. Навіть перше взяття імені екс-гравців німецької Бундесліги Подольскі — Ольковські не дозволило "гірникам" зачепитися за очки.

Вісла вперше в сезоні втратила пункти

Вісла Плоцьк не зуміла переграти Погонь (2:2). Обидві команди претендують на найвищі цілі — Погонь вже декілька років є традиційним фаворитом до завоювання медалей, а ось "нафтовиків" трохи незвично бачити так високо, втім до цього потрібно поступово звикати.

"Портовці" відкрили рахунок після чудової комбінації, проте на початку другого тайму Вісла заробила та реалізувала пенальті. Удар з "позначки" Данте Стіпіца майже потягнув (уважніше придивіться на цього голкіпера, котрий вже декілька сезонів тримає стабільно високий рівень).

Здавалося, що господарі вирвуть перемогу завдяки Луці Заховичу, котрий добив м'яч у ворота після скидки п'ятою Константіноса Тріантафіллопулоса (невеличка цікава логопедична пауза:)), але з характером у колективу з Плоцька усе гаразд. Після подачі с кутового на останніх хвилинах Антон Кривоцюк ідеальним парашутом головою не лишив шансі ворожому воротарю.

Вісла Плоцьк сенсаційно лишається непереможною після п'яти турів чемпіонату.

Радомяк сенсаційно розгромив Лехію

Команда Маріуша Левандовські несподівано рознесла у тріски Лехію Гданськ. Героєм зустрічі можна назвати Маурідеса, котрий оформив 1+1.

Ягеллонія та її камбек проти Ракува

"Супер Яга" зіграла згідно зі своїм прізвиськом, відігравшись із віце-чемпіоном країни. Це друга втрата очок командою з Ченстохови, проте у них є один матч у запасі.

Цікаво те, що у чотирьох кваліфікаційних поєдинках Ліги конференцій команда Марека Папшуна не пропустила жодного голу, знищивши Астану та словацький Спартак із загальним рахунком — 9:0. Чіткий контраст.

Втім, "синьо-червоним" трохи не повезло. Вони забили двічі зусиллями Бартоша Новака (технічно переграв голкіпера після передачі у коридор від Фабіана Пясецького) та анекдотичного автоголу Бояна Настіча (див. фейл туру нижче). Варто відзначити, що Папшун дав відпочинок кільком твердим гравцям основного складу перед першим матчем вирішального двобою із празькою Славією, як-то Владіславсу Гутковскісу чи Іві Лопесу, але суті це принципово не змінює. Ягеллонія ж скористалася можливістю втікти від поразки.

Нене вдався розкішний постріл під поперечину (див. найкращі голи туру), а на останніх хвилинах "дніпрянин" Марк Гуаль асистував Хесусу Імазу, котрий ефектную "рибкою" встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Другий м'яч у цій зустрічі став сотим у цьому сезоні Екстракляси.

Лех програв Шльонску вперше за 6 поєдинків

Познанський Лех ризикує піти стежками минулосезонної Легії, яка провалилася у Екстраклясі та ледве уникнула ганебного вильоту. Тоді варшавський гранд також був у статусі діючого чемпіона Польщі, але довгий час перебував у зоні вильоту.

Шльонск виграв завдяку крутому голу Петра Шварца на 26 хвилині. Що іронічно, зараз командою керує екс-тренер "залізничників" Іван Джурджевіч.

Корона Кельці — Варта Познань

Варта мінімально здолала Корону у Кельцях. "Криваво-жовтих" відверто підставив Саша Балич, який отримав пряму червону картку та полегшив завдання команді з Познані (єдиний м'яч було забито з пенальті).

Найкращий гол 5-го туру Екстракляси:

Маттіас Йоханссон (Легія Варшава)

Саїд Гамулич (Сталь Мелець)

Мачєй Доманські (Сталь Мелець)

Роберто Алвес (Радомяк Радом)

Нене (Ягеллонія)

Фейл 5-го туру:

Боян Настич (Ягеллонія Білосток)

Таблиця після 5-го туру Екстракляси:

Розклад 6-го туру Екстракляси: