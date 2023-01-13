Польща

Ченстоховці можуть посилити склад топовим гравцем.

Ракув може придбати лівого вінгера Атлетіка Хона Морсільо — повідомляє портал Krótka Piłka.

У нинішньому сезоні Морсільо з'явився у восьми матчах Ла Ліги, але провів на полі лише 47 хвилин. 24-річний гравець зумів віддати результативну передачу в матчі проти Кадіса (4:0).

На початку минулого року Більбао віддав свого гравця в оренду Реал Вальядоліду. Тепер баски знову мають намір завчасно перевести Морсільо в іншу команду. Контракт може містити пункт про викуп, проте ситуацію ускладнює те, що ним цікавляться також клуби з французького та голландського чемпіонатів.

За свою кар'єру Хор Морсілло провів 45 матчів у Ла Лізі. Transfermarkt оцінює його в три мільйони євро.