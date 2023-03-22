Гравець зіграє у добре знаймому чемпіонаті.
Володимир Костевич - Фото Варта Познань
22 березня 2023, 18:50
Володимир Костевич перейшов до Варти Познань з Динамо Київ — повідомляє сайт познаньского клубу.
За киян він провів декілька сезонів, проте був травмований більшість часу.
Раніше він вже виступав у Польщі, в складі Леха Познань.
За Лех він провів 3 сезони, забив двічі й зробив 12 асистів, також визнавався найкращим лівим захисником у чемпіонаті у одній з кампаній.
Потрібно додати, що протистояння у познанському дербі є одним з найбільш лояльних та миролюбивих в країні.