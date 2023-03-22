Польща

Гравець зіграє у добре знаймому чемпіонаті.

Володимир Костевич перейшов до Варти Познань з Динамо Київ — повідомляє сайт познаньского клубу.

За киян він провів декілька сезонів, проте був травмований більшість часу.

Раніше він вже виступав у Польщі, в складі Леха Познань.

За Лех він провів 3 сезони, забив двічі й зробив 12 асистів, також визнавався найкращим лівим захисником у чемпіонаті у одній з кампаній.

Потрібно додати, що протистояння у познанському дербі є одним з найбільш лояльних та миролюбивих в країні.