Польща

Завершився перенесений поєдинок 2 туру чемпіонату Польщі.

У рамках перенесеного матчу другого туру польської Екстракласи Корона приймала Ракув на Сузукі Арені у місті Кельці.

Гості здобули важливі для боротьби за чемпіонство 3 очки завдяки двом швидким голам. Спочатку нападник Анте Црнац чудовим ударом під поперечину відкрив рахунок, після чого півзахисник Владислав Кочергін подвоїв перевагу Ракува своїм голом. Вилучення захисника і капітана гостей Зорана Арсенича на результат впливу не мало.

Корона — Ракув 0:2

Голи: Црнац, 3, Кочергін, 6

Вилучення: Арсенич, 69 (Ракув, друга жовта картка)

Після 24 матчів команда, яку представляє Кочергін, відстає від лідируючої у чемпіонаті Польщі Ягеллонії на 2 залікових бали. Стільки ж очок відділяють Ракув від другого Шльонска.

Що стосується самого Владислава, то на його рахунку вже 7 голів і 4 асисти у 41 матчі за Ракув у всіх турнірах у поточному сезоні. Сьогоднішній результативний удар став для нього першим у 2024 році.