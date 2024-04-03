Польща

Білоруський фахівець став жертвою польських фанатів.

Група футбольних фанатів увірвалася на тренування Заглембє Сосновець, у результаті чого постраждав головний тренер команди Олександр Хацкевич. Про це повідомляє Meczyki.pl.

За інформацією джерела, під час тренування команди в середу, 3 квітня, група хуліганів з'явилася на тренуванні Заглембє, проте ситуація не завершилася "простою розмовою".

Олександр Хацкевич отримав удар в обличчя. Крім того, білорус ледь не отримав кілька ударів ногами.

Зазначимо, що Заглембє Сосновець наразі посідає останнє місце в таблиці другого дивізіону Польщі, маючи в своєму активі 13 очок після 25 турів.