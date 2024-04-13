Наставник не зміг демонструвати стабільні результати з командою.
Коста Руняїч, Getty Images
13 квітня 2024, 18:54
Легія звільнила тренера Косту Руняїча — повідомляє офіційний сайт клубу.
Наставник працював у команді з 2022 року. Під керівництвом тренера команда виграла Кубок Польщі у 2023 році, обігравши Ракув по пенальті.
Раніше Коста працював у Погоні, з якою регулярно змагався за єврокубки. Також в його тренерський кар'єрі була робота у Мюнхені-1860, Кайзерслаутерні, Дуйсбургу, Дармштадті та інших клубах.
Крім того, Руняїча пов'язували з Шальке, але конкретики не було. Серед наступників називається екс-тренер Ракува Марек Папшун. Зараз Легія йде на 6 місці у Екстраклясі.