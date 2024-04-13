Польща

Наставник не зміг демонструвати стабільні результати з командою.

Легія звільнила тренера Косту Руняїча — повідомляє офіційний сайт клубу.

Наставник працював у команді з 2022 року. Під керівництвом тренера команда виграла Кубок Польщі у 2023 році, обігравши Ракув по пенальті.

Раніше Коста працював у Погоні, з якою регулярно змагався за єврокубки. Також в його тренерський кар'єрі була робота у Мюнхені-1860, Кайзерслаутерні, Дуйсбургу, Дармштадті та інших клубах.

Крім того, Руняїча пов'язували з Шальке, але конкретики не було. Серед наступників називається екс-тренер Ракува Марек Папшун. Зараз Легія йде на 6 місці у Екстраклясі.