Білорус уклав контракт із польським клубом до 31 грудня 2027 року.
Ілля Шкурін, ФК Легія
20 лютого 2025, 20:59
Польська Легія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Іллею Шкуріним.
Угода з 25-річним білорусом розрахована до літа 2027 року.
До цього Ілля захищав кольори польської Сталі з Мелеца, за яку зіграв 21 матч, забив п'ять голів та віддав два асисти.
Нагадаємо, Шкурін виступав за київське Динамо у сезоні-2021/22 на правах оренди. На його рахунку 11 матчів та чотири асисти.
Після 21 туру Легія набрала 36 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Польщі.