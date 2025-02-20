Польща

Білорус уклав контракт із польським клубом до 31 грудня 2027 року.

Польська Легія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Іллею Шкуріним.

Угода з 25-річним білорусом розрахована до літа 2027 року.

До цього Ілля захищав кольори польської Сталі з Мелеца, за яку зіграв 21 матч, забив п'ять голів та віддав два асисти.

Нагадаємо, Шкурін виступав за київське Динамо у сезоні-2021/22 на правах оренди. На його рахунку 11 матчів та чотири асисти.

Після 21 туру Легія набрала 36 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Польщі.