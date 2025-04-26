Польща

Команда з українськими футболістами у складі залишила зону вильоту.

Лехія у матчі 30 туру чемпіонату Польщі на своєму полі здобула перемогу над П'ястом з рахунком 3:1.

Господарі поля відкрили рахунок на восьмій хвилині зусиллями Томаша Бобчека, після чого на 39 хвилині український форвард Богдан В'юнник міг подвоїти перевагу в рахунку, але забитий м'яч не зарахували через офсайд.

Через п'ять хвилин В'юнник знову відзначився гол і цього разу він все ж таки подвоїв перевагу своєї команди, а результативну передачу йому виконав українець Максим Хлань.

Гості забили свій єдиний м'яч на 54 хвилині, а його автором став Томаш Гук. Потім на 78 хвилині на полі з'явився Антон Царенко, який за чотири хвилини встановив остаточний рахунок на табло.

Також додамо, що у складі Лехії на поле вийшов ще один українець – Іван Желізко.

Після 30 турів Лехія набрала 30 очок і посідає 15 місце у чемпіонаті Польщі, залишивши зону вильоту, обігнавши Пущу. У П'яста 38 очок та десятий рядок.