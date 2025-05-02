Команда з Варшави покращила рекорд турніру, здобувши 21-й трофей.
Легія Варшава - володарка Кубка Польщі
02 травня 2025, 21:21
У фіналі Кубка Польщі, що відбувся 2 травня на Національному стадіоні у Варшаві, Легія перемогла Погонь з рахунком 4:3.
Матч видався видовищним і багатим на голи, а одним із героїв фіналу став ексфорвард київського Динамо Ілля Шкурін, який відзначився третім голом за Легію.
Варшавський клуб завдяки цій перемозі покращив історичний рекорд — 21 трофей Кубка Польщі. Найближчий переслідувач, Гурник, має лише шість.
Погонь — Легія* 3:4
Голи: Лончар, 41, Кулуріс, 67, Смолінський, 90+5 — Лукіньяс, 13, Морішіта, 46, Шкурін, 64, Вінагре, 85