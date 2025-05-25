Польща

"Залізничники" повертають золото до Познані.

Познанський Лех став чемпіоном Польщі за підсумками сезону-2024/25.

Команда під керівництвом Нільса Фредеріксена в заключному турі мінімально здолала П'яст (1:0), що забезпечило "біло-синім" золоті медалі польської першості. Друге місце посів Ракув українця Владислава Кочергіна, відставши від Леха лише на одне очко.

"Залізничники" виграли чемпіонат Польщі вдруге за чотири останні сезони і вдев'яте в історії познанського клубу.

Зазначимо, що Лехія у складі якої виступає відразу п'ять українців (Антон Царенко, Богдан В'юнник, Іван Желізко, Максим Хлань, Богдан Сарнавський) за підсумками сезону-2024/25 в польській Екстраклясі посіла 14 місце з 18 команд.