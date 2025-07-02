Польща

Український півзахисник продовжить виступати в Польщі на правах оренди з Динамо.

Центральний півзахисник Динамо Антон Царенко ще на рік залишиться у польському клубі Лехія. Про це повідомляє офіційний сайт Лехії.

21-річний українець провів минулий сезон у польському клубі також на правах оренди. За цей період Царенко взяв участь у 30 матчах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Керівництво Лехії залишилося задоволене виступами українця, тому вирішило домовитися з Динамо про продовження орендної угоди ще на один сезон.

Царенко є вихованцем київського клубу й дебютував за першу команду у 2022 році. У Лехії він продовжить здобувати ігрову практику в умовах європейського чемпіонату.