Польща

Урбан вже підписав контракт і буде представлений офіційно наступного тижня.

Польська футбольна асоціація визначилася з новим наставником національної збірної. За інформацією журналіста Томаша Влодарчика з порталу Seksyki.pl, команду очолить Ян Урбан, який вже підписав необхідні документи. Офіційне представлення тренера відбудеться наступної середи на пресконференції у Варшаві.

Пошук заміни Міхалу Пробежу, який покинув пост у червні, тривав кілька тижнів. Серед кандидатів на посаду розглядалися досвідчені польські спеціалісти — Адам Навалка, Єжи Бженчек та Мацей Скоржа. Втім, вибір пав на Урбана, який має чималий тренерський досвід як на батьківщині, так і за кордоном.

Для 63-річного фахівця це буде повернення до збірної через 17 років — у 2007–2008 роках він працював асистентом Лео Бенхаккера. З того часу Урбан встиг попрацювати з низкою клубів, серед яких — Легія Варшава, Лех Познань, Осасуна, Шльонськ Вроцлав і Гурні" Забже, з яким він розстався у квітні.

На тренерському рахунку Урбана — чемпіонський титул у Польщі та два Кубки Польщі. Як гравець, він провів 57 матчів за національну команду.

Свій дебют на новій посаді Урбан проведе у вересні — Польща зіграє два матчі у відборі до чемпіонату світу: проти Нідерландів на виїзді та Фінляндії вдома.