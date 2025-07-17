Польща

Левандовський близький до камбеку у національну команду після зміни головного тренера.

Новопризначений головний тренер національної збірної Польщі Ян Урбан чітко дав зрозуміти, що розраховує на повернення Роберта до лав команди. Його перший меседж після призначення був однозначним — легендарний нападник повинен знову стати частиною "біло-червоних".

Під час презентації на Національному стадіоні у Варшаві Урбан визнав, що позбавлення Левандовського капітанської пов’язки було помилкою попереднього тренера Міхала Пробежа. Саме цей крок призвів до загострення конфлікту, який завершився тим, що Роберт оголосив про припинення виступів за збірну.

Нагадаємо, що Левандовський пропустив червневі матчі збірної, включно з вирішальним поєдинком проти Фінляндії, посилаючись на моральну та фізичну втому після важкого сезону за Барселону. У Пробежа це викликало жорстку реакцію — він передав капітанську пов’язку Пйотру Зелінському. Рішення глибоко зачепило Левандовського, і той оголосив про відмову від подальших викликів до збірної, поки Пробеж залишається на чолі збірної.

Поразка Польщі від Фінляндії (1:2) і подальша відставка Пробежа відкрили двері для нового початку. Урбан уже заявив, що хоче бачити Роберта у своїй команді, і його участь у матчах проти Нідерландів та Фінляндії у вересні наразі виглядає більш ніж ймовірною.