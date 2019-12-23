Португалия

Тренер резервистов Браги Рубен Аморим до конца сезона будет работать с первой командой.

Рикарду Са Пинту и его ассистенты Рий Мота и Гильерме Гомес покинули Брагу — сообщил официальный сайт клуба.

До конца сезона исполнять обязанности тренера первой команды будет Рубен Аморим, ранее работавший с резервным составом — уверяет A Bola.

Официально состав нового тренерского штаба руководство клуба, занимающего 8-е место в чемпионате Португалии и вышедшего в 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретится с Рейнджерс, объявит 27 декабря.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.