Португалия

Полузащитник дортмундской Боруссии близок к переезду в Португалию.

Бенфика очень близка к подписанию хавбека дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля, утверждает A Bola. Президент Бенфики Луиш Филипе Виейра встретился с руководством "шмелей", и переговоры в последние дни существенно продвинулись.

Сумма трансфера должна составить около 20 млн евро, а переходд состоится уже в январе.

Вайгль перешел в Боруссию в 2015 году из Мюнхена 1860 за 2,5 млн евро. В сумме он наиграл 171 матч за команду, выиграв Кубок Германии и Суперкубок.

Еще несколько лет назад интерес к Юлиану приписывали Реалу и Барселоне.