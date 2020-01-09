Португалия

Экс-защитник Барселоны является важным игроком португальского клуба.

Матч против Витории Сетубал должен стать юбилейным, сотым за лиссабонский Спортинг для французского защитника Жереми Матье.

36-летний Матье перешел в Спортинг летом 2017 года свободным агентом из Барселоны. Также он защищал цвета Сошо, Тулузы и Валенсии.

Контракт футболиста со Спортингом истекает в конце сезона, однако он еще не объявлял о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне на счету Жереми 13 матчей и один ассист в чемпионате Португалии.

"Львы" после 15 туров Примейры идут на четвертом месте, отставая от лидирующей Бенфики на 16 очков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.