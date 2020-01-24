Португалия

Английский клуб решил сэкономить, учитывая потребность португальцев в деньгах до конца этого месяца.

МЮ ранее достиг принципиальной договоренности о трансфере полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша за 55 млн фунтов, однако теперь предлагает только 42 миллиона, утверждает Sky Sports.

Англичане решили снизить предложение на 13 млн фунтов, узнав, что "львы" испытывают острую потребность в деньгах до конца этого месяца.

Также сделку осложняет гонорар агента – предполагается, что представитель Бруну Мигель Пиньо должен получить 10% от предложенной суммы или 4 млн фунтов – даже если переход не состоится.

На данный момент переговоры не ведутся, однако Sky Sports не исключает, что Фернандеш все-таки станет игроком Манчестер Юнайтед в этом месяце.

Сам Бруну отметился скандалом в своем, возможно, последнем матче за "львов" — повздорил с полицейским и толкнул камеру в игре с Брагой.