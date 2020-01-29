Португалия

Нападающий Абель Руис продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Брага договорилась с Барселоной об аренде нападающего Абеля Руиса с обязательным выкупом за 10 млн евро, сообщает Mundo Deportivo. Форвард подпишет пятилетний контракт с португальским клубом.

Барселона сохранит право обратного выкупа игрока в течение трех ближайших сезонов.

Интерес к Абелю проявляли также Валенсия и Спортинг Лиссабон, однако он считает, что лучше всего сумеет проявить себя именно в Браге.

Этой зимой была информация о том, что Абель Руис (3 гола в 16 матчах за Барселону Б) может получить шанс заменить в первой команде надолго выбывшего из строя Луиса Суареса.

Брага после 17 сыгранных матчей идет на шестом месте в чемпионате Португалии, отставая от лидирующей Бенфики на 24 очка.