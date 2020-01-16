Испания

Абель Руис и Алехандро Маркес получат шанс пробиться в первую команду клуба.

Барселона ищет нападающего в связи с тем, что Луис Суарес пропустит четыре месяца после операции на колене. Главный тренер каталонцев Кике Сетьен решил проверить форвардов Барселоны В, утверждает Marca.

Поэтому сегодня с первой командой занимались нападающие Абель Руис и Алехандро Маркес. Так как в составе каталонцев нет чистых "девяток", Руис или Маркес могут быть включены в заявку на матч против Гранады.

Руис в этом сезоне забил три гола в 16 матчах за Барселону В, а Маркес еще ни разу не отличился, сыграв 342 минуты.

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