Абель Руис и Алехандро Маркес получат шанс пробиться в первую команду клуба.
Абель Руис, Marca
16 января 2020, 19:59
Барселона ищет нападающего в связи с тем, что Луис Суарес пропустит четыре месяца после операции на колене. Главный тренер каталонцев Кике Сетьен решил проверить форвардов Барселоны В, утверждает Marca.
Поэтому сегодня с первой командой занимались нападающие Абель Руис и Алехандро Маркес. Так как в составе каталонцев нет чистых "девяток", Руис или Маркес могут быть включены в заявку на матч против Гранады.
Руис в этом сезоне забил три гола в 16 матчах за Барселону В, а Маркес еще ни разу не отличился, сыграв 342 минуты.
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