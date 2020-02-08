Португалия

Первый гол во встрече забил бывший форвард Львова Бруно Дуарте.

Витория Гимараэш уничтожила Фамаликан в 20-м туре чемпионата Португалии, отправив сопернику семь безответных мячей.

Счет уже на пятой минуте открыл Бруно Дуарте. Дублями отметились Маркус Эдвардс и Жоао Карлос, а Пепе Родригеш и Давидсон забили по голу.

Примечательно, что 19 из 32 своих очков новичок Примейры Фамаликан набрал в первых семи турах, по итогам которых возглавлял турнирную таблицу. Теперь же команда не может победить в пяти играх во всех турнирах подряд.

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