Порту обыграл Бенфику и сократил отрыв до первого места

Португалия

Завершился центральный матч 20-го тура португальской лиги.

Между собой встречались лидеры чемпионата: расположившаяся на первом месте Бенфика и Порту, который до старта поединка отставал на семь очков.

В напряженном поединке победу добыли хозяева, и, таким образом, сократили отрыв до четырех пунктов от первого места.

Порту – Бенфика 3:2

Голы: Оливейра, 10, Теллес, 38 (с пенальти), Диас, 44 (автогол) – Винисиус, 18, 50

Порту: Марчесин – Корона, Пепе (Мбемба, 69), Маркано, Теллес – Отавио (Витинья, 85), Урибе, Оливейра, Диас – Марега (Манафа, 81), Соарес

Бенфика: Влаходимос – Алмейда (Соуза, 85), Диаш, Ферро, Гримальдо – Пицци, Таарабт (Сеферович, 65), Вайгль (Самарис, 76), Силва – Винисиус, Чикиньо

Предупреждения: Отавио, Соарес, Оливейра, Марчесин – Таабарт, Вайгль, Ферро, Пицци, Влаходимос.