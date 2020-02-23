Томаш Эштевеш может уйти на повышение в другой чемпионат.
Томаш Эштевеш (справа), Getty Images
23 февраля 2020, 14:50
Защитник Порту Томаш Эштевеш попал с сферу интересов сразу нескольких топ-клубов Европы.
Как сообщает Calciomercato, Ювентус и дортмундская Боруссия пристально следят за развитием 17-летнего португальца, у которого в контракте есть пункт о выкупе за 10 миллионов евро.
Туринский клуб планирует активировать клаусулу Эштевеша, однако руководство Порту намерено продлить контракт со своим футболистом на улучшенных условиях.
Боруссия Дортмунд также рассматривает вариант с подписанием португальского таланта, но Ювентус всерьез намерен опередить конкурента в данном вопросе.
В текущем сезоне Томаш Эштевеш провел за Порту Б 14 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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