Хавбек рассказал о своих планах на будущее.
Рубен Невеш, Getty Images
11 апреля 2020, 10:08
Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш признался, что хотел бы в будущем вернуться в Порту.
"Я надеюсь вернуться в Порту, без сомнений. Мне не повезло ничего выиграть с Порту, поэтому это еще одна причина вернуться и завершить эту главу в моей карьере. Если все будет хорошо и у меня будет такая возможность, я хотел бы вернуться.
Даже если бы я не стал футболистом, моя жизнь все равно была бы связана с футболом. Я хорошо представляю себя в качестве тренера. Еще одна область, где я мог бы себя представить после окончания карьеры, это физиотерапия", – рассказал Невеш в интервью изданию O Jogo.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 43 поединка в футболке "волков", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
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