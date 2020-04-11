Португалия

Вингер Порту может продолжить карьеру в другом европейском клубе.

Хесус Корона привлек внимание со стороны клубов из ТОП-5 чемпионатов Европы, сообщает A Bola.

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы Интер, Рома, Эвертон, Вест Хэм, Севилья, Валенсия и Шальке.

Порту готов продавать футболистов предстоящим летом из-за кризиса. Опция выкупа мексиканца составляет 50 миллионов евро. Соглашение Короны с Порту рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Корона провел 34 матча за Порту во всех турнирах: на его счету два гола и восемь ассистов.

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