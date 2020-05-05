Португалия

Команды работают в группах.

В конце мая ожидается возобновление чемпионата Португалии после карантинной паузы.

Гранды португальского футбола и лидеры Примейра-лиги Порту и Бенфика возобновили свои тренировки. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Весь персонал и все игроки по приезду на базу прошли соответствующие процедуры в медицинских кабинетах и приступили к занятиям, разбившись на три группы.

На данный момент Порту возглавляет турнирную таблицу и опережает Бенфику на одно очко. При этом обе очные встречи принципиальные команды между собой в этом сезоне уже отыграли (3:2, 2:0 — дважды выиграл Порту). До конца чемпионата осталось 10 туров

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