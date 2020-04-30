Португалия

Примейра-лига вернется, если в стране не зафиксируют новую вспышку коронавируса.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта готовится объявить о возобновлении чемпионата страны после того, как получил одобрение от здравоохранительных органов, сообщает JN.

По информации издания, чемпионат возобновится в конце мая. Скорее всего, это будет последний уик-энд месяца. Игры будут проходить без зрителей и с соблюдением строжайших мер предосторожности.

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На момент приостановки чемпионата Португалии турнирную таблицу возглавлял Порту, опережающий Бенфику на одно очко.

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