Примейра-лига вернется, если в стране не зафиксируют новую вспышку коронавируса.
Бенфика, Getty Images
30 апреля 2020, 12:57
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта готовится объявить о возобновлении чемпионата страны после того, как получил одобрение от здравоохранительных органов, сообщает JN.
По информации издания, чемпионат возобновится в конце мая. Скорее всего, это будет последний уик-энд месяца. Игры будут проходить без зрителей и с соблюдением строжайших мер предосторожности.
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На момент приостановки чемпионата Португалии турнирную таблицу возглавлял Порту, опережающий Бенфику на одно очко.
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