Португалия

Примейра-лиге осталось сыграть десять туров.

Еще один национальный чемпионат из первой европейской десятки объявил дату возобновления сезона после вынужденной паузы.

Как сообщает официальный сайт португальской Примейра-лиги, национальное первенство возобновится 4 июня.

В этот день состоится один или несколько матчей 25 тура высшего дивизиона. Полный календарь будет доступен позже.

На данный момент в чемпионате Португалии осталось отыграть десять туров. Возглавляет таблицу Порту, опережая вторую Бенфику на одно очко.

Ранее сообщалось, что 23 мая возобновиться чемпионат Чехии.

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