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В Европе еще одна лига близка к рестарту после коронавирусной паузы.

Чешская Фортуна-лига определилась с датой первого матча чемпионата после двухмесячной паузы, которая возникла в условиях пандемии.

Как сообщает пресс-служба лиги, 23 мая, в субботу, состоится поединок 23-го тура между Теплице и либерецким Слованом.

Расписание остальных туров станет известно позже.

На данный момент Теплице и Слован имеют за спиной по 23 сыгранных матча, а остальные команды чемпионата — по 24. До конца первого этапа высшего чешского дивизиона осталось сыграть шесть туров, после чего команды будут разбиты на три группы (чемпионская, группа Лиги Европы и группа выживания).

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