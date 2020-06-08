Португалия

Вилл Дантас уверен, что за его клиента выплатят 120 миллионов евро.

Агент вингера Бенфики Педриньо считает, что "орлы" для его клиента – лишь краткосрочный перевалочный пункт.

"Педриньо достигнет очень больших высот. Я уверен, он будет много играть и еще более уверен, что он не пробудет в Португалии и полтора года. Его клаусула 120 миллионов евро, и ее скоро выплатят", — цитирует агента Record.

"Все хотят играть за Реал или Барселону. Сейчас ему нужно построить свою историю в Бенфике и покинуть команду в качестве ключевого игрока".

22-летний Педриньо обошелся "орлам" в 20 млн евро. Он присоединится к Бенфике в ближайшее трансферное окно, а пока что он остается в Коринтиансе на правах аренды. Его контракт с "орлами" рассчитан до 2025 года.