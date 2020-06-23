Витории крайне не понравилось поведение итальянского вингера в социальной сети TikTok.
Мирко Антонуччи, Витория Сетубал
23 июня 2020, 10:38
Вингер Ромы Мирко Антонуччи досрочно вернется в клуб из аренды в сетубальской Витории, сообщил тренер португальской команды Хулио Веласкес. Причиной стало то, что игрок запостил веселое видео в TikTok вскоре после поражения команды от Боавишты (1:3).
"Мирко Антонуччи, как и любой другой игрок, должен соответствовать образцам поведения, необходимым футболистам клуба с такой историей", — цитирует Хулио Веласкеса A Bola.
"Мы находим поведение Мирко недопустимым на поле и за его пределами. Рома уже была извещена о досрочном прерывании аренды. Точка".
Антонуччи принес извинения за свое поведение, но в понедельник он уже не тренировался с командой.
21-летний Антонуччи перешел в Виторию в январе этого года. Он успел наиграть 173 минуты в 6 матчах чемпионата Португалии и забить один гол.