Португалия

Витории крайне не понравилось поведение итальянского вингера в социальной сети TikTok.

Вингер Ромы Мирко Антонуччи досрочно вернется в клуб из аренды в сетубальской Витории, сообщил тренер португальской команды Хулио Веласкес. Причиной стало то, что игрок запостил веселое видео в TikTok вскоре после поражения команды от Боавишты (1:3).

"Мирко Антонуччи, как и любой другой игрок, должен соответствовать образцам поведения, необходимым футболистам клуба с такой историей", — цитирует Хулио Веласкеса A Bola.

"Мы находим поведение Мирко недопустимым на поле и за его пределами. Рома уже была извещена о досрочном прерывании аренды. Точка".

Антонуччи принес извинения за свое поведение, но в понедельник он уже не тренировался с командой.

21-летний Антонуччи перешел в Виторию в январе этого года. Он успел наиграть 173 минуты в 6 матчах чемпионата Португалии и забить один гол.