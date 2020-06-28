Португалия

Аргентинец может возглавить лиссабонскую команду.

Руководство Бенфики связалось с бывшим главным тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино, чтобы предложить работу специалисту, сообщает Record.

По данным источника, португальцы уже провели переговоры с менеджером, и желают, чтобы именно он готовил команду к новому сезону.

Отмечалось, что аргентинский наставник утверждал, что хотел бы вновь приступить к работе Примере или английской Премьер-лиге.

Ранее сам Почеттино подтвердил, что готов рассмотреть потенциальные предложения.