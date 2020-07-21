Португалия

Французский защитник больше не вернется на поле в качестве профессионального футболиста.

Центральный защитник лиссабонского Спортинга Жереми Матье подтвердил завершение игровой карьеры в возрасте 36 лет. Причиной стала травма на тренировке "львов" в конце июня.

"Мне очень хотелось завершить карьеру на поле, но судьба решила иначе", — цитирует Матье A Bola со ссылкой на клубное телевидение Спортинга.

"То был очень печальный день, когда я получил травму. Я отправился в раздевалку и плакал, потому что понимал, что все уже закончено. Нужно наслаждаться каждым моментом карьеры, потому что все проходит очень быстро".

Матье провел в Спортинге три года, перейдя в клуб в 2017 году из Барселоны. Он сыграл 106 матчей за "львов". Он выиграл с командой Кубок Португалии в 2019 и дорожит ним больше, чем победой в Лиге чемпионов с Барселоной в 2015.

"Это был очень важный момент в моей карьере, лучше, чем победа в Лиге чемпионов. Я провел в Лиссабоне три года, а кажется, будто всю жизнь", — добавил француз.

Также на протяжении карьеры Жереми защищал цвета Сошо, Тулузы, Валенсии и Барселоны.